Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа и фильтров

12 января Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.