Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Певица поделилась фото без косметики
Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа и фильтров
Источник: www_gazeta_ru

Певица и актриса Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа и фотошопа. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

33-летняя Гомес предстала с собранными в пучок волосами и без косметики. Певица была одета в белую майку и серьги. Знаменитость лежала на кровати.

12 января Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.