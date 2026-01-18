Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

43-летняя Энн Хэтэуэй показала фигуру в латексном корсете и ультракороткой юбке

Голливудская звезда продемонстрировала фигуру
Энн Хэтэуэй показала фигуру в латексном корсете и ультракороткой юбке
Энн Хэтэуэй показала фигуру в латексном корсете и ультракороткой юбкеИсточник: www_gazeta_ru

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала фигуру в латексном корсете. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

43-летняя Хэтэуэй предстала перед камерой в черном латексном корсете, который дополнила ультракороткой юбкой и кожаными ботфортами. Актриса позировала с распущенными волосами. Знаменитость была запечатлена в примерочной.

В мае Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что она стала выглядеть иначе, и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.