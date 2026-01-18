43-летняя Энн Хэтэуэй показала фигуру в латексном корсете и ультракороткой юбке

В мае Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что она стала выглядеть иначе, и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.