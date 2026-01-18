43-летняя Энн Хэтэуэй показала фигуру в латексном корсете и ультракороткой юбке

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала фигуру в латексном корсете. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
43-летняя Хэтэуэй предстала перед камерой в черном латексном корсете, который дополнила ультракороткой юбкой и кожаными ботфортами. Актриса позировала с распущенными волосами. Знаменитость была запечатлена в примерочной.
В мае Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что она стала выглядеть иначе, и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.