Звезду «50 оттенков серого» заметили на свидании с рэпером

Актрису заметили на ужине с возлюбленным
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Звезду «50 оттенков серого», актрису Дакоту Джонсон подловили на свидании с рэпером Такером Пиллсбери. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на блог со сплетнями Deuxmoi.

36-летняя Джонсон была замечена с 28-летним Такером Пиллсбери во время ужина в ресторане Marvin в Беверли-Хиллз. При этом знаменитости никак не комментировали слухи о романе.

Впервые сплетни об отношениях актрисы и рэпера возникли в декабре. Тогда папарацци засняли Дакоту Джонсон и Такера Пиллсбери на ужине при свечах в компании друзей. По информации издания TMZ, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами.

До этого Дакота Джонсон встречалась с певцом и лидером Coldplay Крисом Мартином, они расстались после слухов о свадьбе. 