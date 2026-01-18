Звезду «50 оттенков серого» заметили на свидании с рэпером

Впервые сплетни об отношениях актрисы и рэпера возникли в декабре. Тогда папарацци засняли Дакоту Джонсон и Такера Пиллсбери на ужине при свечах в компании друзей. По информации издания TMZ, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами.