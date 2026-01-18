Сидни Суини призналась в любви к двум видам вредных перекусов

В конце июля 2025 года Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).