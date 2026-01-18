Ирина Горбачева рассказала, почему набрала вес

Актриса Ирина Горбачева призналась, что набрала вес из-за проблем со здоровьем и влюбленности. Новым постом она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
По словам Горбачевой, за 2025 год она с 73 килограммов поправилась до 86.
«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — написала она.
Актриса также показала фотографии, сделанные после изменения веса. Артистка подчеркнула, что нравится себе сейчас и что научилась смотреть на себя не чужими глазами, а своими.