Ирина Горбачева рассказала, почему набрала вес

Актриса призналась, что набрала вес из-за проблем в личной жизни и со здоровьем
Ирина Горбачева набрала вес из-за здоровья и любви
Источник: www_gazeta_ru

Актриса Ирина Горбачева призналась, что набрала вес из-за проблем со здоровьем и влюбленности. Новым постом она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По словам Горбачевой, за 2025 год она с 73 килограммов поправилась до 86.

«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — написала она.

Ирина Горбачева на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Ирина Горбачева на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Актриса также показала фотографии, сделанные после изменения веса. Артистка подчеркнула, что нравится себе сейчас и что научилась смотреть на себя не чужими глазами, а своими.