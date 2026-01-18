Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

«Первые 30 минут была блеклая картинка. Потом подумал, что привык, и перестал замечать», — посетовал один пользователь в соцсетях. Солидарны с ним и другие комментаторы, заявившие, что мечтали посмотреть этот фильм на большом экране в отличном качестве, но в итоге получили пиратскую версию, которая уже давно доступна в интернете. При этом стоимость билета на такой сеанс варьируется от 600 до 3000 рублей.