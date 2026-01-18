Певцов сомневается, что закон о защите ценностей в кино будет работать

Он также отметил, что в России отсутствует институт цензуры и профессиональной редактуры, которая существовала в Советском Союзе. «Ее нет в том числе потому, что у нас нет до сих пор официальной государственной идеологии, которая определяла бы жесткую абсолютно политику в отношении того, что в эмоциональном, нравственном содержании, в том числе и фильмов, находится», — добавил депутат.