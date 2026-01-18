«Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии

«Сентиментальная ценность» рассказывает о сложных отношениях некогда знаменитого кинорежиссера Густава Борга со своими двумя дочерьми. Он не виделся с ними много лет и был равнодушен к их судьбе. Вернувшись на родину в Осло, Борг предлагает старшей дочери, театральной актрисе, роль в своем новом фильме, однако та отказывается.