«Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии

Драма рассказывает о сложных отношениях некогда знаменитого кинорежиссера Густава Борга с двумя дочерьми
Стеллан Скарсгард и Ренате Реинсве
Стеллан Скарсгард и Ренате РеинсвеИсточник: Legion-Media.ru

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Комедийная драма «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) норвежского режиссера Йоакима Триера получила главную награду Европейской киноакадемии. Лауреаты конкурса были объявлены в Берлине.

«Сентиментальная ценность» рассказывает о сложных отношениях некогда знаменитого кинорежиссера Густава Борга со своими двумя дочерьми. Он не виделся с ними много лет и был равнодушен к их судьбе. Вернувшись на родину в Осло, Борг предлагает старшей дочери, театральной актрисе, роль в своем новом фильме, однако та отказывается.

Драма Триера, помимо номинации «Лучший фильм», победила еще в пяти. Швед Стеллан Скарсгард и норвежка Ренате Реинсве, исполнившие в «Сентиментальной ценности» главные роли, получили призы за актерскую работу, а Триер был признан «Лучшим режиссером».

Европейская киноакадемия была основана в Берлине в 1988 году. Ее задачей является продвижение европейского кинематографа в мире. Академия вручает ежегодную премию (премия Европейской киноакадемии), которая, по первоначальному замыслу, противопоставлялась американскому «Оскару» как главная кинематографическая награда единой Европы. Премия вручалась в 38-й раз.