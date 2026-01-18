Умер сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Брюс Люн

Он родился в 1948 году в уезде, который позднее стал городским округом Чжуншань южной провинции КНР Гуандун. С детства будущий актер занимался традиционными китайскими боевыми искусствами, что предопределило его амплуа в гонконгских боевиках. В начале 1970-х он вошел в киноиндустрию. За свою карьеру Люн Сяолун снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.