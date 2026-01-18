Ричмонд
Умер сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Брюс Люн

Ему было 77 лет
Брюс Люн
Брюс Люн

ШАНХАЙ, 18 января. /ТАСС/. Китайский актер Брюс Люн, сыгравший в комедийном боевике «Разборки в стиле кунг-фу» (2004), умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщило издание «Наньфан душибао».

Люн Сяолун (Брюс Люн) известен как один из «четырех маленьких драконов» гонконгской киноиндустрии наряду с Ли Сяолуном (Брюсом Ли), Чэн Луном (Джеки Чаном) и Ти Луном (Томми Тамом).

Он родился в 1948 году в уезде, который позднее стал городским округом Чжуншань южной провинции КНР Гуандун. С детства будущий актер занимался традиционными китайскими боевыми искусствами, что предопределило его амплуа в гонконгских боевиках. В начале 1970-х он вошел в киноиндустрию. За свою карьеру Люн Сяолун снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

Одним из самых ярких его киновоплощений стала роль убийцы по прозвищу Зверь в фильме Стивена Чоу «Разборки в стиле кунг-фу».

Актер умер 14 января, 18 января родственники подтвердили его смерть. Предварительно похороны кинозвезды запланированы на 26 января, они пройдут в Шэньчжэне.