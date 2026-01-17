Джеймс Кэмерон считает, что фильмы «Аватар» заслуживают премию «Оскар»

«Мы никогда не использовали генеративный ИИ — в новом фильме нет ни одного изображения, созданного с помощью этих технологий, — заверил Кэмерон. — Думаю, нас просто поставили в один ряд с другими картинами, где ИИ был использован. И в тот момент это вызвало негативную реакцию. Тем не менее, люди, возможно, действительно не считали фильм хорошим. А я считаю, что он был чертовски хорош, ребята!».