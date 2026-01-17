Ричмонд
Джеймс Кэмерон считает, что фильмы «Аватар» заслуживают премию «Оскар»

Режиссер разочарован тем, что вторая часть «Аватара» не получила «Оскар» как лучший фильм
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

71-летний Джеймс Кэмерон принял участие в выпуске подкаста Awards Chatter от The Hollywood Reporter, чтобы обсудить свою последнюю работу «Аватар: Пламя и пепел» и общее отношение к серии фильмов франшизы за эти годы.

Говоря об успехе первых двух частей на церемонии вручения премии «Оскар», знаменитый режиссер отметил, что, по его мнению, сиквел 2022 года «Аватар: Путь воды» столкнулся с негативной реакцией со стороны академиков, даже несмотря на то, что там не был использован искусственный интеллект.

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

«Мы никогда не использовали генеративный ИИ — в новом фильме нет ни одного изображения, созданного с помощью этих технологий, — заверил Кэмерон. — Думаю, нас просто поставили в один ряд с другими картинами, где ИИ был использован. И в тот момент это вызвало негативную реакцию. Тем не менее, люди, возможно, действительно не считали фильм хорошим. А я считаю, что он был чертовски хорош, ребята!».

Кадр из фильма «Аватар»
Кадр из фильма «Аватар»

Оригинальный «Аватар» 2009 года получил девять номинаций на «Оскар» в 2010 году и выиграл три награды, но так и не получил статуэтку как лучший фильм года. «Путь воды», тем временем, получил четыре номинации, включая «Лучший фильм», и выиграл всего один «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

«Послушайте, мы никогда не узнаем про первый фильм. “Мы проиграли на один голос или на 500?” Но мы были там, в номинации. Мы были в игре, — прокомментировал Кэмерон результаты “Оскара” в подкасте. — С “Аватаром 2” мы вообще не были в игре, и я считаю его во многих отношениях самым красивым фильмом, который я когда-либо снял».

Хотя Кэмерон признал, что «разочарован» этими результатами, но он считает, что реакция на фильм свидетельствует о том, что многие в киноиндустрии просто не понимают, как он на самом деле снимает свои картины.