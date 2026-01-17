Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

Актеру было 64 года
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Похороны ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.

Гражданская панихида прошла на сцене МХТ им. А. П. Чехова, где актер прослужил более 40 лет. Затем прошло отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, после чего актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Невзоровым.