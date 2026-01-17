Иван Ургант вспомнил о любимом выражении Игоря Золотовицкого на прощании с ним

Телеведущий Иван Ургант, вспоминая об ушедшем из жизни заслуженном артисте РФ и ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком, поделился наблюдением о его уникальной манере общения, передает Life.ru. По словам Урганта, Золотовицкий часто использовал одно конкретное слово, которое, независимо от контекста, всегда звучало жизнеутверждающе.
«У него была одна фраза, не фраза, а слово. Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: “Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?” Игорь скажет одно слово: “Роскошно”. Игорь, мы тебя очень любим, очень», — сказал Ургант.
Ургант вспомнил, как Золотовицкий всегда был рядом с теми, кто переживал потерю родителей, друзей или близких, поддерживая их в эти непростые времена. Он добавил, что Золотовицкий был настоящим другом для каждого в зале, человеком, который «излучал жизнь, доброту и юмор».
Напомним, что 14 января в возрасте 64 лет скончался актер, театральный педагог, телережиссер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он был заслуженным артистом России и известен по фильмам и сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Заяц над бездной», «История одного назначения», «Актрисы», «Улица Шекспира», «Мосгаз» и «Библиотекарь». Похороны артиста прошли на Троекуровском кладбище.