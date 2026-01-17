Фильм «Пикап» единственный из России вошел в конкурс фестиваля инди-кино в США

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Короткометражная кинокартина «Пикап» Виктории Лапушкиной с Лизой Ищенко и Арсением Сергеевым вошла в конкурс фестиваля инди-кино «Slamdance» (США), фильм в Лос-Анджелесе представит режиссер картины. Об этом сообщил в беседе с ТАСС актер театра и кино Арсений Сергеев, известный по картинам «Кибердеревня», «Тайны госпожи Кирсановой».
«Наш короткометражный фильм “Пикап” взяли в конкурс фестиваля инди-кино “Slamdance”. Режиссер — Виктория Лапушкина, выпускница Московской Школы кино и сценарной лаборатории Жоры Крыжовникова в Школе “Индустрия”. Она представит картину в Лос-Анджелесе. Мы единственные конкурсанты из России на киносмотре», — сказал он.
Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Лиза Ищенко, известная по ролям в сериалах «Алиса не может ждать», «Трасса» и в триллере Константина Богомолова «Хороший человек».
«Когда я прочитал сценарий “Пикапа”, сразу понял юмор этой истории. Мой герой Леша — искренний, наивный, но при этом обладает стержневым характером. Благодарен режиссеру Вике, и всей съемочный команде. Съемки происходили в абсолютной любви и поддержке друг друга», — добавил Сергеев.
Фестиваль независимого кино «Слэмдэнс» посвящен начинающим кинематографистам. Недавно он переехал из Парк-Сити (штат Юта) в Лос-Анджелес, где пройдет с 19 по 25 февраля.