Фильм «Пикап» единственный из России вошел в конкурс фестиваля инди-кино в США

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Короткометражная кинокартина «Пикап» Виктории Лапушкиной с Лизой Ищенко и Арсением Сергеевым вошла в конкурс фестиваля инди-кино «Slamdance» (США), фильм в Лос-Анджелесе представит режиссер картины. Об этом сообщил в беседе с ТАСС актер театра и кино Арсений Сергеев, известный по картинам «Кибердеревня», «Тайны госпожи Кирсановой».