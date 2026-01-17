Ричмонд
Гроб с телом Золотовицкого вынесли под аплодисменты и слезы учеников

В Москве простились с актером Игорем Золотовицким
Прощание с заслуженным артистом РФ, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова
Прощание с заслуженным артистом РФ, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в Московском художественном театре (МХТ) имени ЧеховаИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве завершилась церемония прощания с актером Игорем Золотовицким. Гроб с телом заслуженного артиста России вынесли из здания столичного МХТ имени Чехова под аплодисменты, это попало на видео Life.ru. Ученики не смогли сдержать эмоций.

Павел Ворожцов на прощании с Игорем Золотовицким
Павел Ворожцов на прощании с Игорем ЗолотовицкимИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Напомним, что 14 января в возрасте 64 лет скончался актер, театральный педагог, телережиссер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он был заслуженным артистом России и известен по фильмам и сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Заяц над бездной», «История одного назначения», «Актрисы», «Улица Шекспира», «Мосгаз» и «Библиотекарь».