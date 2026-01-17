Гроб с телом Золотовицкого вынесли под аплодисменты и слезы учеников

Напомним, что 14 января в возрасте 64 лет скончался актер, театральный педагог, телережиссер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он был заслуженным артистом России и известен по фильмам и сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Заяц над бездной», «История одного назначения», «Актрисы», «Улица Шекспира», «Мосгаз» и «Библиотекарь».