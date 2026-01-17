Ричмонд
Иван Ургант на прощании с Золотовицким произнес речь, заставившую зал улыбнуться

В Москве простились с актером Игорем Золотовицким
Иван Ургант на прощании с Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова
Иван Ургант на прощании с Игорем Золотовицким в МХТ имени ЧеховаИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

На гражданской панихиде по Игорю Золотовицкому неожиданно для многих выступил телеведущий Иван Ургант. Его речь, наполненная теплым юмором, вызвала смех в зале, что никого не смутило, ведь сам Золотовицкий обладал прекрасным чувством юмора. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Ургант сказал, что поставлен своеобразный рекорд — такого, чтобы Золотовицкий был на сцене, а люди не смеялись, не было никогда. Он назвал происходящее историческим событием и чудом, отметив, что всем присутствующим повезло видеть это чудо. Ему показалось, что актер сейчас лежит и улыбается.

Иван Ургант на прощании с Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова
Иван Ургант на прощании с Игорем Золотовицким в МХТ имени ЧеховаИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Телеведущий вспомнил, как Золотовицкий всегда поддерживал людей в тяжелые минуты прощания, находя самые нужные слова. Он подчеркнул, что актер был частью их жизни, излучал доброту и юмор, и у него самого нет ощущения, что друг ушел — он остался в сердце.

«У меня нет ощущения, что Игорь ушел, он остался со мной, в моем сердце. Он очень любил поэзию, одно из любимых его стихотворений было “Игорек, Игорек, подарите пузырек! Ты же мой товарищ, пузырек подаришь?” Вы знаете, слово “товарищ” — это самое важное слово в этом стихотворении. Мы все были товарищами», — заявил Ургант.

В конце телеведущий сказал, что хотел бы услышать комментарий самого Золотовицкого о сегодняшнем прощании. Он уверен, что Игорь оценил бы все одним словом: «Роскошно». Свою речь Ургант завершил словами: «Игорь, мы тебя очень любим».

На церемонии также присутствовал отец Ивана — Андрей Ургант, чья семья долгие годы дружила с семьей Золотовицких.

Напомним, что 14 января в возрасте 64 лет скончался актер, театральный педагог, телережиссер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он был заслуженным артистом России и известен по фильмам и сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Заяц над бездной», «История одного назначения», «Актрисы», «Улица Шекспира», «Мосгаз» и «Библиотекарь».