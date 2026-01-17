В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким

«Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег. Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актера, режиссера и педагога. На театральной сцене и в кинематографе создал яркие образы, покорил зрителей своей вдохновенной игрой, харизмой, особым обаянием. Долгие годы Игорь Золотовицкий возглавлял легендарную Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова, внес большой вклад в развитие творческого вуза. Мудрый педагог, он учил своих студентов актерскому мастерству, умению думать, быть личностями, передавал им большую любовь к драматическому искусству», — говорилось в телеграмме. Он также зачитал телеграммы от министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина, который назвал Золотовицкого талантливым режиссером, актером и педагогом, оставившим яркий свет в отечественном искусстве.