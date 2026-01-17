В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким завершилась на сцене МХТ им. А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС. Проводить артиста в последний путь, в частности, пришли народные артисты РФ Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Машков и Марина Зудина.
Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким проходила на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Сотни людей пришли проститься с мастером. Коллеги, друзья, близкие, ученики мастера несли цветы к сцене, на которой был расположен гроб с артистом.
После завершения церемонии прощания гроб с телом заслуженного артиста РФ под продолжительные аплодисменты сотни людей вынесли из театра, где он прослужил более 40 лет. За ним последовали родные мастера — жена Вера, сыновья Алексей и Александр.
Портрет Игоря Яковлевича из театра вынес актер Павел Ворожцов, за ним шли его коллеги, в числе которых оказался и Никита Ефремов и Владимир Машков. Вслед за портретом артисты понесли венки и цветы. Весь Камергерский переулок был перекрыт на время гражданской панихиды. Отпевание актера проходит в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.
В начале церемонии прощания директор Музея МХАТ Павел Ващилин зачитал телеграмму председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который выразил соболезнования.
«Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег. Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актера, режиссера и педагога. На театральной сцене и в кинематографе создал яркие образы, покорил зрителей своей вдохновенной игрой, харизмой, особым обаянием. Долгие годы Игорь Золотовицкий возглавлял легендарную Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова, внес большой вклад в развитие творческого вуза. Мудрый педагог, он учил своих студентов актерскому мастерству, умению думать, быть личностями, передавал им большую любовь к драматическому искусству», — говорилось в телеграмме. Он также зачитал телеграммы от министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина, который назвал Золотовицкого талантливым режиссером, актером и педагогом, оставившим яркий свет в отечественном искусстве.
Художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания отметил, что Золотовицкий обладал редким талантом объединять вокруг себя людей, он также назвал его старшим товарищем, другом и наставником. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России народный артист РФ Владимир Машков назвал уход из жизни ректора Школы-студии МХАТ огромной трагедией для всего театрального сообщества. Гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст также пришел на церемонию, чтобы проститься с мастером. Со сцены он отметил, что Золотовицкий всегда создавал вокруг себя ощущение дома и семьи.
Экс-директор Большого театра, глава фонда МХАТ Владимир Урин назвал Золотовицкого выдающимся ректором.
«При всех твоих потрясающих человеческих достоинствах, таланте, у тебя был еще один потрясающий талант — ты понимал, чувствовал атмосферу, которая была в этом доме. И ты всеми силами, несмотря на время, которое изменилось, пытался сохранить то важное, что всегда было в школе-студии — попытаться воспитывать не только артиста, но и человека. Мы очень любим тебя», — сказал Урин.
Одним из первых на прощание приехал Евгений Гришковец. В разговоре с журналистами он назвал Золотовицкого душой театра.
«Для людей, кто его знал — это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Он больше чем школа-студия МХАТ, больше чем система Станиславского», — отметил артист.
Помимо перечисленных провести артиста в последний путь пришли художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, режиссер Мария Брусникина, педагог школы-студии МХАТ Анна Петрова, актер театра Игорь Верник и его брат журналист Вадим Верник, советский и российский актер театра и кино Александр Жигалкин, фотограф Юрий Рост, учитель Золотовицкого актер театра Авангард Леонтьев, телеведущий Иван Ургант, народная артистка России вдова Олега Табакова Марина Зудина, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов, журналист и актриса Юлия Меньшова, актер Михаил Пореченков и многие другие.