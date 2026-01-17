Вержбицкий почтил память Золотовицкого на праздновании Дня артиста

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Актер Государственного театра наций народный артист РФ Виктор Вержбицкий во время празднования первого Дня артиста призвал почтить память ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, передает корреспондент ТАСС.
Празднование Дня артиста в Москве началось с вручения государственных наград деятелям культуры. Мероприятие проходило в Национальном центре «Россия». С инициативой учреждения профессионального праздника выступил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.
«О чем бы я хотел сказать. Сейчас в МХТ имени Чехова проходит прощание с замечательным человеком, актером, педагогом, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. И это вещи очень взаимосвязанные: праздник, память… Давайте же почтим память Игоря Яковлевича. Спасибо», — обратился к собравшимся он.
Прощание с Золотовицким прошло 17 января в зале Основной сцены МХТ имени Чехова. Почтить память мастера приехал и Владимир Машков, который также присутствовал в национальном центре «Россия» как один из организаторов праздника.
«Непросто говорить, душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства. Игоря я знал всю свою сознательную жизнь. Познакомились мы после спектакля “Чинзано”, где он был абсолютно великолепен. Это были невероятно яркие, легкие и творческие, дружеские вечера. Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы и таланты школе-студии МХАТ», — произнес со сцены он.