Вержбицкий почтил память Золотовицкого на праздновании Дня артиста

«Непросто говорить, душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства. Игоря я знал всю свою сознательную жизнь. Познакомились мы после спектакля “Чинзано”, где он был абсолютно великолепен. Это были невероятно яркие, легкие и творческие, дружеские вечера. Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы и таланты школе-студии МХАТ», — произнес со сцены он.