Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

Машков назвал смерть Золотовицкого трагедией для всего театрального общества
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и отметил, что его уход из жизни стал огромной трагедией для всего театрального сообщества.

Золотовицкий скончался утром в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.

«Уход такого настоящего артиста — это огромная трагедия для всего театрального сообщества, да и для всех зрителей, которые его любили», — сказал Машков.

Машков рассказал, что познакомился с артистом после спектакля «Чинзано». По словам Машкова, игра Золотовицкого была великолепна.

«Непросто говорить, душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства. Игоря я знал всю свою сознательную жизнь… Мы дружили, и это были невероятно яркие и легкие творческие дружеские вечера, мы работали на этой сцене, и это была встреча с абсолютно талантливым человеком», — подчеркнул Машков.

Он добавил, что сегодня отмечается День артиста.

«В этот день родился Константин Сергеевич Станиславский, который был одним из основателей, и его идеи продолжают жить в школе-студии МХАТ, а Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы школе-студии МХАТ как ректор», — отметил Машков.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.

«Вер, Леш, Саш, бывают минуты, когда пропадает надежда, но остаются вера и любовь. Вера в бесконечность жизни артиста, его таланта и любовь его родных, близких, коллег и друзей и, конечно же, миллионов зрителей. Мне кажется, что настоящий артист бессмертен. Самая светлая память блистательному артисту», — заключил Машков.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»). В Театре «Et cetera» был занят в спектаклях «Смуглая леди сонетов» (Часовой), «Шейлок» (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и других.

В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.