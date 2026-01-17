Ричмонд
«Это был последний урок»: сыновья Золотовицкого рассказали о словах отца перед смертью

Сыновья Золотовицкого рассказали о последних слова актера, ставших уроком для всех
Александр и Алексей Золотовицкие
Александр и Алексей ЗолотовицкиеИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Сыновья народного артиста России Игоря Золотовицкого простились с отцом на гражданской панихиде в Художественном театре, где он служил более 40 лет. Алексей и Александр Золотовицкие обратились к собравшимся с прощальными словами.

Они поблагодарили всех за любовь, которую дарят их отцу, отметив, что семья это чувствует. Сыновья также поделились последними словами актера. По их воспоминаниям, когда Игоря Золотовицкого в тяжелом состоянии увозили в реанимацию, он очень сосредоточенно посмотрел на сына и сказал: «ВО!».

«Папины последние слова были, когда его должны были увести в реанимацию, когда он был в тяжелом состоянии, он на него очень сосредоточенно посмотрел и сказал: “ВО!”. Он вот так ушел. Это был последний урок, который он нам дал», — добавили они.

Напомним, в минувшую субботу, 10 января, Игорь Золотовицкий попал в больницу с обострением онкологического заболевания. Через несколько дней, 14 января, стало известно о его смерти. Артист скончался на 65-м году жизни.

Ранее Гришковец рассказал о последних днях жизни Золотовицкого на прощании с ним.