«Это был последний урок»: сыновья Золотовицкого рассказали о словах отца перед смертью

Сыновья народного артиста России Игоря Золотовицкого простились с отцом на гражданской панихиде в Художественном театре, где он служил более 40 лет. Алексей и Александр Золотовицкие обратились к собравшимся с прощальными словами.
Они поблагодарили всех за любовь, которую дарят их отцу, отметив, что семья это чувствует. Сыновья также поделились последними словами актера. По их воспоминаниям, когда Игоря Золотовицкого в тяжелом состоянии увозили в реанимацию, он очень сосредоточенно посмотрел на сына и сказал: «ВО!».
«Папины последние слова были, когда его должны были увести в реанимацию, когда он был в тяжелом состоянии, он на него очень сосредоточенно посмотрел и сказал: “ВО!”. Он вот так ушел. Это был последний урок, который он нам дал», — добавили они.
Напомним, в минувшую субботу, 10 января, Игорь Золотовицкий попал в больницу с обострением онкологического заболевания. Через несколько дней, 14 января, стало известно о его смерти. Артист скончался на 65-м году жизни.
