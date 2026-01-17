Ричмонд
Гришковец рассказал о последних днях жизни Золотовицкого на прощании с ним

Прощание с актером Золотовицким проходит в Москве
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

В МХТ имени Чехова в Москве началось прощание с актером Игорем Золотовицким. Об этом сообщает NEWS.ru.

Одним из гостей траурной церемонии стал российский писатель Евгений Гришковец. Он рассказал о последних днях жизни Золотовицкого.

«Он тяжело болел, и до последнего играл — очень похудевший, в парике, но он был полон сил на сцене, и он очень мужественно, просто блистательно, переносил болезнь. Никогда не жаловался, был полон оптимизма», — поделился он.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.