Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и отметил, что он был талантливым режиссером, актером и педагогом, оставившим яркий свет в отечественном искусстве.
Золотовицкий скончался утром в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Яковлевича Золотовицкого. Ушел из жизни талантливый режиссер, актер и педагог, оставивший яркий свет в отечественном искусстве. Весь свой богатейший опыт, неиссякаемую энергию и огромную душевную силу Игорь Яковлевич вкладывал в подготовку нового поколения молодых актеров, которые сегодня продолжают дело учителя», — говорится в телеграмме Собянина, которую зачитали в ходе церемонии прощания.
Собянин заключил, что светлая память о Золотовицком навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и многочисленных поклонников.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»). В Театре «Et cetera» был занят в спектаклях «Смуглая леди сонетов» (Часовой), «Шейлок» (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.