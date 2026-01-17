Ричмонд
Эмили Ратаковски показала фигуру в кружевном белье

Модель опубликовала откровенное фото в соцсети

Модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фото в кружевном белье. Снимками она поделилась в соцсети.

Эмили Ратаковски, фото: соцсети
Эмили Ратаковски, фото: соцсети

Ратаковски показала фигуру в красном белье из кружева с поясом для чулок. Волосы она распустила и сделала легкий макияж с подводкой.

Несколько недель назад Эмили Ратаковски появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.

До этого Эмили Ратаковски приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете с декольте и вырезами и стрингах. Образ манекенщицы дополнили серьги. Актрисе уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.