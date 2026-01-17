Прощание с Игорем Золотовицким началось в театре МХТ имени Чехова

В 1995 году вернулся в МХТ имени А. П. Чехова. Играл Анучкина («Женитьба»), Рожнова («Борис Годунов»), Актера («Самое главное»), Лебедева («Иванов»), Ключарева и Соседа («Река с быстрым течением»), Закирова («Изображая жертву»), Ронни («№ 13»), Джеймса («Начнем все сначала»). Поставил спектакль «Женитьба» по Н. В. Гоголю. В его репертуаре также были роли в постановках «Последняя жертва» (Салай Салтаныч), «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «Осада» (Первый воин), «Дом» (Игорь), «Пьяные» (Карл).