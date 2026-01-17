Прощание с Игорем Золотовицким началось в театре МХТ имени Чехова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким началась на сцене МХТ им. А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.
Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.
Ожидается, что отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках состоится в 13:00 мск, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.
О мастере
Игорь Золотовицкий — заслуженный артист РФ, режиссер, педагог. Окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году и был принят в труппу Московского художественного театра. Играл Азазелло («Бал при свечах»), Третьего толстяка («Три толстяка»). С 1988 по 1990 год работал в театре-студии «Человек», в Московском театре имени К. С. Станиславского. Поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»).
В 1995 году вернулся в МХТ имени А. П. Чехова. Играл Анучкина («Женитьба»), Рожнова («Борис Годунов»), Актера («Самое главное»), Лебедева («Иванов»), Ключарева и Соседа («Река с быстрым течением»), Закирова («Изображая жертву»), Ронни («№ 13»), Джеймса («Начнем все сначала»). Поставил спектакль «Женитьба» по Н. В. Гоголю. В его репертуаре также были роли в постановках «Последняя жертва» (Салай Салтаныч), «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «Осада» (Первый воин), «Дом» (Игорь), «Пьяные» (Карл).
С 1989 года педагог Школы-студии МХАТ, профессор. Преподавал актерское мастерство в Париже. В ноябре 2011 года назначен содиректором Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной. 11 июня 2013 года был избран на должность ректора Школы-студии МХАТ.