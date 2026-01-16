Оператор фильма «Калина красная» Анатолий Заболоцкий умер на 91-м году жизни

Кинодеятель родился 16 сентября 1935 года в крестьянской семье в деревне Сыда в Красноярском крае. В 1954 году начал учиться на оператора во Всесоюзном государственном институте кинематографии. После окончания ВГИКа работал кинооператором на «Беларусьфильме».