65-летний Шон Пенн вышел на публику с 30-летней возлюбленной

Актер Шон Пенн появился на публике с актрисой Валерией Ников

Актер Шон Пенн появился на публике с актрисой Валерией Ников. Об этом сообщает People.

Шон Пенн и Валерия Ников
Шон Пенн и Валерия НиковИсточник: Legion-Media

65-летнего Шона Пенна заметили с 30-летней актрисой заметили во время прогулки в Санта-Монике. Пара держалась за руки и не скрывались о публики.

Актер уже был дважды женат — на Мадонне и австралийской актрисе Лейле Джордж. Кроме того, он состоял в отношениях с Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт. От последней у него двое детей.

Ников работает в моделинге, а также появилась на экране в нескольких независимых проектах и сыграла второстепенную роль в сериале «Эмили в Париже».

Несмотря на новый роман, несколько месяцев назад Пенн признавался, что «каждый день рад» тому, что он холостяк. А в июне актер заявил The New York Times, что хотел бы свободно встречаться с девушками и избегать разочарований.