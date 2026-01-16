Команда фильма «Спасти бессмертного» набрала 135 кг благодаря белорусскому салу

Согласно синопсису, 20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен, но неожиданно оказывается в петле времени. Спасти молодого человека способен только боец, которого не стало 80 лет назад. В пресс-службе уточнили, что в основу сюжета легла реальная судьба кыргызстанца Мендыша Омуралиева, принимавшего участие в Ржевской битве.