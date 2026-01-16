Сценарист фильма «Чебурашка» Зуб ответил на критику картины

Сценарист фильма «Чебурашка» Вячеслав Зуб ответил на критику картины, заявив, что создатели не пытались сделать персонажа инфантильным или научить плохому. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
По словам Зуба, главной целью проекта было создание доброй истории, которая показывает возможность меняться к лучшему. Сценарист подчеркнул, что фильм призван научить хорошему и напомнить зрителям, что каждый может стать добрее.
«Мы не пытались создать инфантильного персонажа, не пытались научить чему-то плохому. Мы, действительно, шли по пути: создать добро, научить хорошему и показать людям, что всегда есть причина меняться, всегда есть возможность стать добрее», — сказал он.
Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные.