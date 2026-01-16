Ричмонд
Сценарист фильма «Чебурашка» Зуб ответил на критику картины

Вячеслав Зуб заявил, что главной целью проекта было создание доброй истории, которая показывает возможность меняться к лучшему
Чебурашка
Сценарист фильма «Чебурашка» Вячеслав Зуб ответил на критику картины, заявив, что создатели не пытались сделать персонажа инфантильным или научить плохому. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам Зуба, главной целью проекта было создание доброй истории, которая показывает возможность меняться к лучшему. Сценарист подчеркнул, что фильм призван научить хорошему и напомнить зрителям, что каждый может стать добрее.

«Мы не пытались создать инфантильного персонажа, не пытались научить чему-то плохому. Мы, действительно, шли по пути: создать добро, научить хорошему и показать людям, что всегда есть причина меняться, всегда есть возможность стать добрее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные.