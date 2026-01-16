Анна Пересильд поделилась новыми кадрами, которые она сделала за последнее время. На первом снимке 16-летняя актриса сфотографировалась в отражении очков своей матери Юлии Пересильд.
Также она показала, как отдыхала на курорте, была на новогодней елке с мамой, каталась с заснеженной горы и на коньках на ГУМ-катке, посещала музей и концерт своего возлюбленного и многое другое.
Ваня Дмитриенко одним из первых оценил подборку фотографий своей избранницы.
«Ты прекрасна, Аня», — написал 20-летний исполнитель.
Поклонники тоже оценили снимки звезды фильма «Алиса в Стране Чудес».
«Это самый лучший рандом из всех рандомов», «Красивая девочка с большими глазами», «Такая счастливая», «Каждый кадр — отдельная история, а ты в этой истории невероятная», «Безумно красиво», «Космическая девочка».
Напомним, о романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко заговорили в начале 2025 года после того, как актриса снялась в его клипе на песню «Цветаева». Юные звезды сыграли влюбленных.
Позже они начали выходить вместе в свет, но свои отношения не комментировали. Лишь осенью актриса и музыкант перестали скрывать свой роман. Однако пока они не раскрывают подробности своих отношений.
Ранее Ксения Собчак намекнула, что у Анны Пересильд и Вани Дмитриенко пиар-роман.