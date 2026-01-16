Жена Сарика Андреасяна снялась в ролике для новой песни Инстасамки

Ричмонд
Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, снялась в ролике для новой песни Инстасамки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Елизавета Моряк и Инстасамка / фото: соцсети
Елизавета Моряк и Инстасамка / фото: соцсети

Знаменитости позировали в черных вечерних нарядах и меховых шляпах. Звезды позировали в саду у бассейна, танцевали и подпевали под новый трек. Жена Сарика Андреасяна подшутила над их видео словами: «Сон под температурой».

Артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.

Ранее Лиза Моряк в платье с декольте из кружева снялась на отдыхе.