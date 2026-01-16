63-летняя Деми Мур снялась в платье-комбинации без белья

Актриса Деми Мур снялась для рекламы бренда уходовой косметики для волос Kérastase. Cнимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
63-летняя знаменитость позировала в черном платье комбинации с глубоким декольте, отказавшись от нижнего белья. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж.
9 января звезда стала гостьей церемонии вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.
Ранее Деми Мур объяснила, почему не собирается укорачивать волосы.