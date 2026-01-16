Получившая условный срок Аглая Тарасова рассказала, как живет после приговора

В декабре 2025 года актриса впервые после задержания и суда появилась в соцсетях. Тарасова сделала публикацию в соцсетях, показав фото актера Дмитрия Поднозова. Она рассказала своей аудитории, что ее коллеге нужна помощь в лечении. У него диагностировали рак легких с метастазами в мозг.