Получившая условный срок Аглая Тарасова рассказала, как живет после приговора

Актриса поделилась в соцсетях своими буднями
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками и рассказала, как живет после получения условного срока. 31-летняя актриса сообщила, что занялась своим здоровьем и красотой.

Звезда «Холопа 2» побывала у стоматолога и сделала гигиену зубов, а также посетила косметолога.

«Провели осмотр и сделали гигиену зубов на массажном кресле. А потом побаловали кожу безинъекционной мезатерапией», — сообщила актриса.

Аглая Тарасова посетила стоматолога, фото: соцсети
Аглая Тарасова посетила стоматолога, фото: соцсети

Напомним, Аглая Тарасова в конце лета 2025 года была задержана в Домодедово после возращения из Израиля. У актрисы нашли вейп, в котором содержались запрещенные вещества. На звезду завели дело о контрабанде наркотиков.

В конце ноября 2025 года Тарасовой избрали меру пресечения. Ей дали три года условного срока и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Аглая Тарасова посетила косметолога, фото: соцсети
Аглая Тарасова посетила косметолога, фото: соцсети

В декабре 2025 года актриса впервые после задержания и суда появилась в соцсетях. Тарасова сделала публикацию в соцсетях, показав фото актера Дмитрия Поднозова. Она рассказала своей аудитории, что ее коллеге нужна помощь в лечении. У него диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

«Диме нужна наша помощь, друзья», — написала Тарасова.

Накануне Нового года она впервые вышла в свет после суда. Актриса посетила корпоратив Иды Галич. Позже кинозвезду заметили в подмосковном ресторане с подругами. 