Мэттью Макконахи борется с искусственным интеллектом

Прошло более 30 лет с тех пор, как 56-летний Мэттью Макконахи впервые произнес культовую фразу «All right, all right, all right», ставшую его визитной карточкой, на экране в роли Дэвида Вудерсона в фильме 1993 года «Под кайфом и в смятении». Это словосочетание преследует его с тех пор, и теперь он делает все возможное, чтобы остановить тех, кто хочет использовать ИИ для воспроизведения этой фразы.