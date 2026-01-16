Мэттью Макконахи борется с искусственным интеллектом

Прошло более 30 лет с тех пор, как 56-летний Мэттью Макконахи впервые произнес культовую фразу «All right, all right, all right», ставшую его визитной карточкой, на экране в роли Дэвида Вудерсона в фильме 1993 года «Под кайфом и в смятении». Это словосочетание преследует его с тех пор, и теперь он делает все возможное, чтобы остановить тех, кто хочет использовать ИИ для воспроизведения этой фразы.
За последние несколько месяцев Управление по патентам и товарным знакам США одобрило восемь заявок на регистрацию товарных знаков от Мэттью Макконахи. Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака All right, all right, all right была подана в декабре 2023 года, а одобрение было получено в декабре 2025 года.
Также в число зарегистрированных знаков входят семисекундный ролик, где артист стоит на крыльце, и трехсекундный ролик, где актер сидит перед рождественской елкой. Кроме того, есть аудиозапись, где актер произносит: All right, all right, all right, и аудиозапись, где он говорит: «Просто продолжай жить, хорошо?», после чего делает паузу и говорит: «Я имею в виду...», снова делая паузу, а затем добавляет: «Что же нам делать?».
Актер написал в электронном письме: «Мы с моей командой хотим знать: когда мой голос или изображение используются, это происходит потому, что я одобрил и дал на это свое согласие. Мы хотим создать четкие границы в отношении права собственности, где согласие и указание авторства являются нормой, в том числе в мире искусственного интеллекта».
Ранее Мэттью Макконахи рассказал о сне, который повлиял на его решение жениться.