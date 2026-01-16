Эштон Кутчер обратился к Деми Мур спустя 15 лет после их расставания

Эштон Кутчер похвалил свою бывшую жену, Деми Мур, спустя 15 лет после их расставания. Актер рассказывал о новом сериале «Красота» на канале FX, когда его спросили, не сравнивают ли этот проект с получившим признание критиков фильмом с участием Деми Мур «Субстанция» 2024 года.
«Игра Деми в “Субстанции” получила невероятную оценку, я так горжусь ею, она великолепна. Я думаю, что в более широком контексте мы живем в обществе, где стремление к косметическим улучшениям становится все более распространенным и приемлемым. Это странно, но за последние два десятилетия мы стали свидетелями роста этого явления», — отметил артист в интервью Entertainment Tonight.
В сериале Райана Мерфи «Красота» Эштон играет создателя препарата, который делает людей невероятно красивыми, но имеет смертельные побочные эффекты. А в фильме «Субстанция» Мур исполнила роль стареющей знаменитости, которая употребляет препарат с черного рынка, создающий ее более молодую версию с неожиданными последствиями. За роль в картине Деми получила «Золотой глобус», премию «Выбор критиков» (Critic`s Choice Awards) и премию Гильдии киноактеров США (SAG).
Напомним, Кутчер и Мур начали встречаться в 2003 году и поженились в сентябре 2005-го. Они расстались в 2011 году после шести лет совместной жизни, а их развод был оформлен в 2013-м. Десять лет спустя Катчер признался, что был «чертовски зол на Мур» из-за ее мемуаров 2019 года «Наизнанку». В своей книге звезда обвинила Эштона в том, что тот негативно повлиял на нее и она нарушила обет трезвости, который соблюдала почти 20 лет.
