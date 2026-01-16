Эштон Кутчер обратился к Деми Мур спустя 15 лет после их расставания

Напомним, Кутчер и Мур начали встречаться в 2003 году и поженились в сентябре 2005-го. Они расстались в 2011 году после шести лет совместной жизни, а их развод был оформлен в 2013-м. Десять лет спустя Катчер признался, что был «чертовски зол на Мур» из-за ее мемуаров 2019 года «Наизнанку». В своей книге звезда обвинила Эштона в том, что тот негативно повлиял на нее и она нарушила обет трезвости, который соблюдала почти 20 лет.