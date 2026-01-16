Джейкоб Элроди и Оливия Джейд намекнули на воссоединение

Джейкоб Элорди и Оливия Джейд подогрели слухи о воссоединении. Пару заметили на прогулке в Нью-Йорке: актеры выглядели расслабленно и наслаждались компанией друг друга.
Для выхода в свет Джейкоб выбрал стильный образ: он был одет в ярко-оранжевую толстовку и камуфляжные штаны. А Оливия предстала в черном лонгсливе и джинсах. Свой образ она дополнила золотыми украшениями.
Несмотря на то, что совместная прогулка по Нью-Йорку обнадежила фанатов, инсайдеры из окружения знаменитостей призывают не делать поспешных выводов. Согласно их данным, на текущий момент молодые люди не планируют возобновлять романтические отношения.
«Все кончено. Они не собираются снова сходиться», — сообщил источник изданию People.
Ранее сообщалось, что бывшая возлюбленная Тома Круза флиртовала с Джейкобом Элорди на «Золотом глобусе».