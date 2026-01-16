Автор «Игры престолов» объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», легшей в основу сериала «Игра престолов», объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла. Писателя Джорджа Р. Р. Мартина цитирует Independent.
В период с 1996 по 2011 год автор опубликовал пять книг «Песни льда и пламени». В новом интервью 77-летний Мартин признался, что ему стало труднее создавать книги.
«Возможно, я слишком оптимистичен в отношении того, как быстро смогу все это написать», — сказал он.
Писатель добавил, что в «Ветрах зимы» будут представлены главы о Джоне Сноу, которого в предыдущей книге не стало. В «Игре престолов» Сноу (Кит Харингтон) был воскрешен, однако Мартин заявил, что сюжет книги будет отличаться от событий, описанных в сериале.
Ранее автор «Игры престолов» намекнул на новые экранизации книг о Вестеросе.