Автор «Игры престолов» объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла

Писатель добавил, что в «Ветрах зимы» будут представлены главы о Джоне Сноу, которого в предыдущей книге не стало. В «Игре престолов» Сноу (Кит Харингтон) был воскрешен, однако Мартин заявил, что сюжет книги будет отличаться от событий, описанных в сериале.