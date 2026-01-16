Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Автор «Игры престолов» объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла

Писатель Джордж Мартин признался, что ему стало труднее создавать книги
Джордж Мартин
Джордж МартинИсточник: Rex / Fotodom.ru

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», легшей в основу сериала «Игра престолов», объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла. Писателя Джорджа Р. Р. Мартина цитирует Independent.

В период с 1996 по 2011 год автор опубликовал пять книг «Песни льда и пламени». В новом интервью 77-летний Мартин признался, что ему стало труднее создавать книги.

«Возможно, я слишком оптимистичен в отношении того, как быстро смогу все это написать», — сказал он.

Писатель добавил, что в «Ветрах зимы» будут представлены главы о Джоне Сноу, которого в предыдущей книге не стало. В «Игре престолов» Сноу (Кит Харингтон) был воскрешен, однако Мартин заявил, что сюжет книги будет отличаться от событий, описанных в сериале.

Ранее автор «Игры престолов» намекнул на новые экранизации книг о Вестеросе.