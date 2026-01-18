Кевин Костнер уже четыре десятилетия одна из главных звезд Голливуда. Обладатель двух «Оскаров», актер, режиссер, продюсер, он создал галерею запоминающихся образов — взять того же Элиота Несса в «Неприкасаемых». Хотя в его карьере были и оглушительные провалы, он каждый раз находил в себе силы начать заново. И что самое интересное, за публичным образом стоит человек с крайне разносторонними интересами.
Мог стать маркетологом
Костнер получил степень бакалавра в области маркетинга в Калифорнийском университете. Хотя в студенчестве он проявлял большой интерес к искусству, после выпуска он устроился на работу в маркетинговую компанию и готовился строить карьеру в бизнесе.
Возвращаясь из свадебного путешествия, он повстречал в самолете своего кумира Ричарда Бёртона. Короткий разговор с мэтром убедил молодого человека, что актерство вполне достижимая цель. После чего он уволился и начал брать уроки сценического мастерства. Чтобы оплачивать их, будущая звезда сменил множество подработок: дошло даже до рыбной ловли и проведения экскурсий по домам знаменитостей.
Начинал с эротического фильма
На что только не соглашаются юные исполнители в начале своего пути. Впервые Костнер появился на экране в 1981-м в эротическом ромкоме «Дикий пляж» — низкобюджетной картине категории B. Молодой актер получил место в нескольких откровенных сценах. И хотя роль была совсем маленькой, Кевин очень стыдился участия в этом проекте.
Спустя пять лет, когда он уже начал забывать об этом опыте, эпатажная студия Troma запустила фильм в повторный прокат. Так они планировали нажиться на возросшей популярности артиста. Тот попытался выкупить права на фильм, но компания посчитала, что гораздо больше заработает, если оставит «Дикий пляж» себе.
Лидер рок-группы Modern West
У героя нашего материала целая армия поклонников по всему миру. Причем многие из них одинаково любят его фильмы и музыку. В 2007-м он основал группу Kevin Costner & Modern West, где выступает как вокалист и гитарист. Коллектив играет кантри-рок, дает полноценные концерты. Выпускает альбомы и гастролирует. Однажды Modern West даже приезжала в Москву.
Для Костнера это не просто хобби, а полноценное дело, которому он посвящает значительную часть времени. Кроме того, так рождается и музыка для кино с его участием. Например, несколько композиций группы вошли в сериал «Йеллоустоун». В основном они написаны от лица главного героя — Джона Даттона.
Защитник природы
После катастрофы Exxon Valdez в 1989-м Костнер серьезно задумался о проблеме разливов нефти. Он инвестировал в разработку технологии, способной отделять нефть от воды. Суммарно актер потратил на это более 20 миллионов и 15 лет своей жизни.
Купленная им компания Ocean Therapy Solutions создала центрифужные сепараторы, которые очищают воду от нефтяных загрязнений. В 2010-м British Petroleum приобрела несколько таких устройств для ликвидации последствий катастрофы в Мексиканском заливе.
Актер также активно поддерживает борцов с изменением климата и инвестирует в альтернативную энергетику. Кроме того, он участвует в программах по сохранению бизонов и даже открыл образовательный центр и музей под открытым небом Tatanka: Story of the Bison.
Отказывался от роли ради собственной картины
В конце 1980-х Костнеру предложили сыграть Джека Райана в фильме «Охота за “Красным Октябрем”». Картина должна была стать хитом, но актер отказался. Он уже был занят своим режиссерским дебютом под названием «Танцующий с волками».
Многие сочли это безумием. «Танцующий с волками» — трехчасовой вестерн с субтитрами на языке индейцев. Более того, Костнер вложил в это собственные деньги (по разным оценкам: три миллиона долларов). Однако результат превзошел все ожидания — картина собрала более 424 миллионов в прокате и получила семь «Оскаров», включая лучший фильм и лучшую режиссуру. Интересно, что позже он все же сыграл в фильме про знаменитого агента ЦРУ — правда, не самого Райана, а его куратора в «Джек Райан: Теория хаоса».
Многодетный отец
Личная жизнь Костнера не менее насыщенна, чем его карьера. Актер, который регулярно входил в топы самых красивых мужчин планеты, трижды был женат и стал отцом семерых детей. Первый брак с Синди Силвой длился шестнадцать лет и подарил ему двух дочерей и сына. А вот развод обошелся звезде очень дорого: по сообщениям СМИ он выплатил порядка 80 миллионов долларов. Уже после расставания у него родился внебрачный сын от Бриджет Рорк. Этот момент был омрачен скандалом: отец принял ребенка только после результатов ДНК-теста.
В 2004-м Костнер женился на модели Кристине Баумгартнер, которая младше его на девятнадцать лет. Они познакомились еще в середине 90-х, но встречаться начали только, когда оба стали свободны. Хотя актер не хотел более детей, у пары родилось еще трое. Тем удивительнее прозвучали новости в 2023-м о разрыве отношений после 19 лет брака. Именно Кристина подала на развод. Процесс получился одним из самых громких за последние годы, так как сопровождался судебными разбирательствами по поводу алиментов и раздела имущества.