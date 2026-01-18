Личная жизнь Костнера не менее насыщенна, чем его карьера. Актер, который регулярно входил в топы самых красивых мужчин планеты, трижды был женат и стал отцом семерых детей. Первый брак с Синди Силвой длился шестнадцать лет и подарил ему двух дочерей и сына. А вот развод обошелся звезде очень дорого: по сообщениям СМИ он выплатил порядка 80 миллионов долларов. Уже после расставания у него родился внебрачный сын от Бриджет Рорк. Этот момент был омрачен скандалом: отец принял ребенка только после результатов ДНК-теста.