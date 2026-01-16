Фильм «Наследник» (2026) — американский комедийный триллер о мужчине, который готов на все ради получения наследства. В России картина выйдет в прокат весной 2026 года. В этой статье мы собрали все последние новости о предстоящей премьере.
Известно ли, когда выйдет фильм «Наследник»
Премьера комедийного триллера «Наследник» (How to Make a Killing) состоится в США 20 февраля 2026 года. Российские зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах с 5 марта 2026 года.
Кто сыграет в фильме «Наследник» (2026)
Режиссером и автором сценария фильма выступил Джон Паттон Форд, известный по триллеру «Преступница Эмили» (2022). В главной роли — Глен Пауэлл, который играет Беккета Редфеллоу, мужчину, готового на все ради возвращения утраченного наследства.
Вокруг него разворачивается яркий ансамбль: Маргарет Куолли исполняет одну из ключевых женских ролей, а Эд Харрис предстанет в образе главы семьи Редфеллоу. В картине также задействованы Джессика Хенвик, Зак Вудс, Тофер Грейс, Рафф Лоу и Билл Кэмп.
О чем будет фильм «Наследник» (2026)
Фильм основан на романе Роя Хорнимана «Израиль Ранк: Автобиография преступника». В центре сюжета — Беккет Редфеллоу, наследник многомиллиардного состояния влиятельного клана, от которого глава семьи отрекся еще до его рождения.
На пути к заветному богатству стоят семь избалованных родственников, каждый из которых также претендует на наследство. Чтобы приблизиться к мечте, Беккет решает методично и изобретательно устранить конкурентов, стараясь не оставить следов. История разворачивается на фоне роскошной жизни, где черный юмор сочетается с напряженным триллером и сатирой на мир элиты.