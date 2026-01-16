На пути к заветному богатству стоят семь избалованных родственников, каждый из которых также претендует на наследство. Чтобы приблизиться к мечте, Беккет решает методично и изобретательно устранить конкурентов, стараясь не оставить следов. История разворачивается на фоне роскошной жизни, где черный юмор сочетается с напряженным триллером и сатирой на мир элиты.