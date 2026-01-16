В центре сюжета — Нестор Северов (Михаил Кононов), выпускник исторического факультета, который после неудачи на экзаменах в аспирантуру пошел работать учителем в вечернюю школу. Ученики — взрослые люди, нередко старше самого преподавателя. Став классным руководителем, Нестор Петрович постепенно вовлекается в сложную, трогательную и порой комичную жизнь своего «удивительного, прекрасного и сумасшедшего» класса, а вместе с тем меняется и сам.
Сериал, снятый режиссером Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова «Иду к людям», быстро стал одной из самых любимых работ советского телевидения и до сих пор воспринимается как теплая и искренняя история о взрослении, ответственности и человеческих отношениях.
Основные съемки «Большой перемены» проходили в Москве и Ярославле. Далее мы подробно расскажем, какие локации попали в кадр, как они выглядят сегодня и можно ли посетить эти места в наши дни.
Локации, где снимали сериал «Большая перемена»
Съемки проходили сразу в нескольких местах. Рассмотрим их подробнее.
Храм и набережная в Ярославле
Большая часть натурных съемок «Большой перемены» проходила в Ярославле. В одном из ярких эпизодов, когда Полина (Наталья Гвоздикова) катается на водных лыжах, в кадре открывается вид на набережную с лестницей.
Сегодня на этом месте возвышается белокаменный Успенский собор, обладающий статусом кафедрального храма. Он был построен во второй половине XVII века, но в 1937 году здание и колокольню взорвали. Реставрационные работы начались только в 2005 году после археологических раскопок. Во время съемок сериала Успенского собора на этом месте еще не было. Сегодня же он открыт для посещения.
На том же фрагменте справа заметен купол Ильинско-Тихоновской церкви. Здание сохранилось и по сей день, сейчас в его стенах размещаются запасники Ярославского художественного музея.
Стрелка Волги в Ярославле
Несколько сцен «Большой перемены» снимались на ярославском пляже на Стрелке — месте слияния реки Которосль и Волги. В начале 1970-х коса была полностью песчаной, без асфальта и фонтанов. На заднем плане эпизодов хорошо видны церкви в Коровниках, колокольня монастыря и лестница с верхней набережной на нижнюю. Особенно заметно это в сцене со спасением Нестора Петровича, когда учитель истории прыгает в воду, пытаясь «пробудить» в Петрыкине (Ролан Быков) лучшие качества, и якобы начинает тонуть. По воспоминаниям оператора Анатолия Мукасея, съемочная группа не знала, что Михаил Кононов, исполнявший роль Северова, в жизни не умел плавать.
На тех же кадрах по Стрелке прогуливаются киносупруги Светлана Афанасьевна (Наталья Богунова) и Григорий Ганжа (Александр Збруев). На заднем плане отчетливо видны очертания Храмового комплекса в Коровниках — одного из узнаваемых памятников ярославской архитектуры XVII века. Церковь была построена в 1649–1654 годах по заказу и на средства «посадских людей» Ивана и Федора Неждановских. Их захоронения сохранились до наших дней в южной галерее храма. В 1935 году церковь была закрыта, а в 1992-м передана Русской православной старообрядческой церкви.
Сегодня Стрелка превратилась в одну из главных прогулочных зон Ярославля с поющими фонтанами, велодорожками и памятником 1000-летию города. Парк был открыт в 2010 году в честь юбилея города, и современная прогулочная набережная сильно отличается от того вида, которая запечатлена в сериале.
Стадион «Спартаковец» в Ярославле
Еще одно узнаваемое место в Ярославле — стадион «Спартаковец» в Медведицком овраге. Здесь Нестор Петрович на время подменял на воротах Фукина (Валерий Носик). Сегодня стадион больше не используется для игры в футбол. На его территории проведена беговая разметка для любителей спорта, здесь проходят городские праздники и шествия. Летом работают теннисные корты, а зимой — ледяные горки с берегов оврага.
В кадр также попала соседняя церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе. Она была построена в 1695 году на средства посадских людей, занимавшихся судостроением: верфи располагались неподалеку, на Которосли. Это единственный храм на территории бывшего ярославского кремля, сохранившийся с XVII века. В 1920 году храм был закрыт и долгое время стоял без использования. В 1980-х годах в его стены переехали реставрационные мастерские Ярославского художественного музея, которому здание принадлежит и по сей день.
Завод в Ярославле
По сюжету Нестору Петровичу приходилось бегать по промышленным предприятиям в поисках учеников, которые прогуливали вечерние занятия — Гены Ляпишева, Григория Ганжи и Петра Тимохина. Все эти сцены, включая знаменитый «аттракцион поразительной жадности», когда Тимохин (Савелий Крамаров) пересчитывает каждую копейку, снимали на Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе (НЯ НПЗ). Завод начал работу в 1961 году и с 1995 года входит в состав вертикально интегрированной нефтяной компании «Славнефть».
ВДНХ в Москве
Эпизод «Сон Нестора» из третьей серии был снят в Москве на территории ВДНХ. В этой сцене учителю истории снится, что его возлюбленная Полина возвращается из рейса (она работает стюардессой), и он встречает ее, вручает цветы и делится переживаниями о своих учениках. В кадре виден один из развлекательных ретро-аттракционов, существовавших на территории выставочного комплекса в те годы.
Универмаг «Минск», Славянский бульвар, 13/1, Москва
В первой серии Ваня Федоскин торопится в салон для новобрачных, окрылённый мыслью, что Полина собирается выйти за него замуж. Для съемок эта сцена была организована в столичном универмаге «Минск» на Славянском бульваре, 13/1. По замыслу постановщиков, магазин на время превратился в «салон для новобрачных», а на стеклянной двери справа заметна надпись «Минск».
Федоскин мчится в помещение по зову девушки, уверенный в её согласии. На деле же выясняется, что Полина действительно собиралась выходить замуж, но не за него, а за Нестора Петровича.
Универмаг существовал до 2001 года, после чего в этом здании открылся магазин электроники «М.Видео».
Пушкинская набережная в Москве
Сцену попытки примирения Ганжи с супругой (третья серия сериала) снимали на Пушкинской набережной в Москве. Вдалеке на кадрах видны дома по Фрунзенской набережной.
После неудачного разговора со Светланой Афанасьевной герой Александра Збруева садится на ступеньки одной из беседок, расположенных прямо на набережной. Пушкинская набережная — оживленное место в районе Парка Горького. В сериале Ганжа запечатлен на ротонде, которая находится дальше от Андреевского моста, хотя на набережной их две.
Интересные факты о съемках сериала «Большая перемена»
Съемки «Большой перемены» сопровождались множеством забавных и неожиданных моментов. Вот несколько интересных фактов.
Первоначально сериал планировалось назвать «Приключения школьного учителя». Однако это название вызвало недовольство Минпросвещения: педагогические ведомства получили множество писем от учителей, которые возмущались, что их труд превращают в предмет комедии. В итоге Алексей Коренев согласился на предложение оператора Анатолия Мукасея и выбрал название «Большая перемена».
На роль Нестора Петровича Северова пробовалось несколько актеров, но в финальный список вышли Михаил Кононов и Андрей Мягков. Мягков выдвинул условие: роль Светланы Афанасьевны должна сыграть его жена, Анастасия Вознесенская. Коренев отказался от этой идеи, и роль Нестора досталась Кононову.
На роль Ганжи также проходили пробы Станислав Садальский, Александр Филиппенко и Юрий Векслер. Векслеру сценарий не понравился, и он предложил свою жену, актрису Светлану Крючкову, на роль Нелли Ледневой. Однако эту идею создатели кинокартины не приняли. В результате Ганжу сыграл Александр Збруев.
В фильме есть несколько заметных киноляпов. Например, у Ганжи то правая, то левая рука забинтована. Прокол заметили уже на монтаже, но возвращаться на завод в Ярославле, восстанавливать декорации медкабинета и переснимать было слишком трудоемко, поэтому оставили сцену без изменений.