Несколько сцен «Большой перемены» снимались на ярославском пляже на Стрелке — месте слияния реки Которосль и Волги. В начале 1970-х коса была полностью песчаной, без асфальта и фонтанов. На заднем плане эпизодов хорошо видны церкви в Коровниках, колокольня монастыря и лестница с верхней набережной на нижнюю. Особенно заметно это в сцене со спасением Нестора Петровича, когда учитель истории прыгает в воду, пытаясь «пробудить» в Петрыкине (Ролан Быков) лучшие качества, и якобы начинает тонуть. По воспоминаниям оператора Анатолия Мукасея, съемочная группа не знала, что Михаил Кононов, исполнявший роль Северова, в жизни не умел плавать.