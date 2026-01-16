Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Охват просмотра советских фильмов в новогодние праздники вырос в три раза

VK Видео: охват просмотра советских кинолент вырос в три раза с 1 по 11 января
Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

В новогодние праздники, с 1 по 11 января, суммарное время и охват просмотров советских фильмов на платформе VK Видео выросли в три раза относительно прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.

Отмечается, что рост просмотров советской классики, развлекательного и семейного контента стал наиболее заметным трендом новогодних каникул 2026 года. Так, почти 40% пользователей VK Видео в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах.

Ранее британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.