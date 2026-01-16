Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ

В среду ведущий утреннего новостного шоу Agorà показал фотографию, которую один из пользователей выдал за фотографию своей семьи из Ирана, сделанную до исламской революции в стране. Он датировал снимок 1977 годом — за два года до свержения шаха Пехлеви. На фотографии из семейного архива изображены актеры Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро, который держит младенца, стоя рядом с двумя женщинами. Лиотта и Де Ниро сыграли главные роли в известнейшем фильме Мартина Скорсезе 1990 года «Славные парни».