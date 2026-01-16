Ричмонд
Кристина Асмус рассказала о взрослом желании 12-летней дочери

Актриса также показала, что подарила наследнице на Новый год и день рождения

Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией и новым возлюбленным, которого она пока скрывает, отдыхает на Бали. В личном блоге 37-летняя актриса поделилась новыми кадрами с наследницей. Они погуляли по набережной, побывали в ресторане и обменялись подарками.

Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети

Звезда фильма «Хочу замуж» рассказала, что ее дочь — фанатка сериала «Очень странные дела». Поэтому актриса решила подарить Анастасии лимитированные вещи с тематикой многосерийного фильма. Также Асмус раскрыла желание наследницы, которое та планирует осуществить во взрослой жизни.

Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети

«Дочка сказала: “Если у меня родится сын, я назову его Майк Уилер”. Фанатка “Очень странных дел” получила несколько лимитированных вещей из коллабы Lime и “ОСД”, о которой не знают ни Lime, ни братья Дафферы», — высказалась актриса.

Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети

Она также поздравила поклонников с наступившими праздниками. Асмус отметила, что они встретили Новый год «тихо, по-семейному, у океана».

В начале января актриса поздравила Анастасию с 12-летием. Она назвала дочь лучшим человеком на земле.

Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети

«Настя! Мне бесконечно повезло быть рядом с тобой. Ты офигенная!! Ты ежедневно делаешь счастливыми огромное количество людей. И ты прекрасна сама по себе! Пожалуйста, не беги, будь любой, ничего не бойся и никогда никому ничего не доказывай. Будь здорова и пусть у тебя всегда будут силы опираться на себя. И помни, наша цель — горизонт. С Днем рождения, дочка! Абсолютно люблю!» — написала актриса.

Кристина Асмус родила Анастасию в браке с Гариком Харламовым. В 2020 году звезды расстались.

Ранее Кристина Асмус показала, как отдыхает с новым возлюбленным на Бали. 