«Настя! Мне бесконечно повезло быть рядом с тобой. Ты офигенная!! Ты ежедневно делаешь счастливыми огромное количество людей. И ты прекрасна сама по себе! Пожалуйста, не беги, будь любой, ничего не бойся и никогда никому ничего не доказывай. Будь здорова и пусть у тебя всегда будут силы опираться на себя. И помни, наша цель — горизонт. С Днем рождения, дочка! Абсолютно люблю!» — написала актриса.