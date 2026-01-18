Решающим сигналом для запуска стал технологический рывок, который показал Голлум в фильме «Властелин колец: Две крепости». Кэмерон не скрывал, что прорыв в технологии захвата движения помог ему поверить: теперь идею можно реализовать. И уже дальше началась работа не только над кадром, но и над тем, как актеры будут существовать внутри мира, которого физически нет на площадке.