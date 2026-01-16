Фильм «Буратино» (2026) предлагает современное прочтение сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», бережно сохраняя атмосферу любимой советской кинокартины и одновременно переосмысливая ее для нового поколения зрителей. Семейная приключенческая история объединила яркий актерский ансамбль: Виталия Корниенко воплотила на экране образ Буратино, Александр Яценко сыграл папу Карло, а в других ролях появились Марк Эйдельштейн (Артемон), Анастасия Талызина (Мальвина), Рузиль Минекаев (Арлекин), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Петров (Базилио), Виктория Исакова (Алиса) и Светлана Немоляева (Тортилла).
По сюжету одинокий мастер папа Карло благодаря волшебному ключу получает долгожданного сына — ожившую деревянную куклу. Жизнерадостный и наивный Буратино быстро понимает, что отличается от остальных детей, и начинает мечтать о том, чтобы стать настоящим человеком. В поисках своего места в мире он отправляется в путешествие, полное встреч с новыми друзьями, опасных испытаний и ярких открытий.
За этой сказочной историей скрывается не менее увлекательный путь создания самой картины. Расскажем, как создавался фильм «Буратино», с какими творческими и техническими задачами столкнулась команда и какие необычные решения помогли перенести знакомую сказку на экран в новом формате.
Особенности съемочного процесса
Создатели решил доработать классический сюжет, но несколько сместить акценты. Примечательно, что, несмотря на масштаб, съемки заняли всего несколько месяцев. Поделимся некоторыми интересными моментами.
Как создавался Буратино
Главный герой фильма — Буратино — был создан с помощью компьютерной графики, однако все его движения, мимика и эмоции принадлежат актрисе Виталии Корниенко. Во время съемок она работала в специальном костюме (motion capture suit), который позволял зафиксировать каждое движение тела и выражение лица.
Подготовка к съемочному дню занимала около часа. Примерно полчаса уходило на нанесение на лицо специальных меток для захвата мимики, после чего актрису облачали в сложный костюм с датчиками и шлем со встроенной камерой. Камера фиксировала малейшие изменения выражения лица, чтобы затем аниматоры могли точно перенести их на цифрового персонажа.
Как создавались декорации
В отличие от многих современных проектов, в фильме «Буратино» сделали ставку на реальные, а не виртуальные декорации. Для съемок в кинопарке «Москино» за несколько месяцев была построена масштабная локация, стилизованная под европейский город конца XIX — начала XX века. Общая площадь декорационного комплекса составила около 7000 квадратных метров.
На этой территории разместили сразу несколько ключевых точек, где разворачиваются основные события фильма: городскую площадь с фонтанами, торговую улицу, уютную тратторию (харчевню), театр Карабаса-Барабаса и мастерскую папы Карло. Каждая из локаций прорабатывалась с особой внимательностью к деталям — от архитектуры фасадов до фактуры стен и реквизита.
Как снимали отдельные сцены с Буратино
Работа над эпизодами строилась по строго выверенной многоэтапной схеме. Сначала сцену полностью разыгрывали с Виталией Корниенко в костюме, чтобы зафиксировать движения и эмоциональные реакции Буратино. Затем тот же фрагмент переснимали уже без актрисы для последующей точной компоновки кадра.
В отдельных сценах одновременно использовали несколько физических дублеров персонажа: деревянную модель, пластмассовую версию и специальный вариант для работы с хромакеем. Каждый из них выполнял свою задачу — от взаимодействия с декорациями до сложных трюков и комбинированных кадров.
Как гримировали актеров
Создание внешнего облика персонажей стало отдельной и весьма трудоемкой частью съемочного процесса. Даже базовый грим редко удавалось выполнить быстрее чем за час — каждый образ требовал точной подгонки, многослойных накладок и детальной проработки фактуры.
Особенно сложным оказался грим Карабаса-Барабаса. Для персонажа Федора Бондарчука использовали специальные силиконовые элементы и массивную бороду длиной около 125 см. На такую подготовку уходило порядка двух часов перед каждым съемочным днем. За весь период съемок было изготовлено и использовано три варианта бороды для разных сцен и демонстрации разной степени износа.
Как создавали костюмы
Работа над костюмами для фильма началась с неожиданной детали. В антикварном магазине художник по костюмам Надежда Васильева обратила внимание на старый ботинок вишневого оттенка — именно он стал отправной точкой для цветового решения образа Буратино. В дальнейшем костюм героя собирали из самых нестандартных материалов: верхнюю одежду сшили из бархатной ткани, рубашку — из печатной афиши, а для брюк использовали обивку стула.
Папу Карло в исполнении Александра Яценко одели предельно просто и скромно. Куртку собрали из тканей разной фактуры, а жилет и колпак изготовили вручную.
Костюм Арлекина составили из разноцветных геометрических фрагментов с фантастическими существами, которые сначала вышивали вручную, а затем искусственно состаривали. Завершающей деталью стала небольшая фарфоровая фигурка с колокольчиком на головном уборе. А вот образ Артемона построили на контрасте: потертая кожаная куртка сочетается с изящной рубашкой с жабо, соединяя в одном персонаже грубость и утонченность.
Мальвину одели в сложный корсет с декоративными элементами из фарфора и стекла. Для гармонии образа актрисе подобрали специальные линзы, чтобы все визуальные акценты работали в единой стилистике. Костюм Пьеро (роль исполнил Степан Белозеров) дополнили редкой деталью — воротником, привезенным из региона, где подобные элементы когда-то использовались в повседневной одежде.
Внешность Базилио должна была соответствовать образу персонажа, которому давно не везет, но он отчаянно цепляется за остатки былого лоска. Художники перебрали около двух десятков вариантов усов, прежде чем нашли подходящие. Неожиданным стало и решение по Дуремару: персонажа намеренно «омолодили», добавив рыжую бороду, веснушки и подчеркнув черты лица.
Кроме классических персонажей, в фильме появились и новые герои — троица тараканов по имени Алессандро, Антон и Джованни. Их озвучили Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко.