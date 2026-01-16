Работа над костюмами для фильма началась с неожиданной детали. В антикварном магазине художник по костюмам Надежда Васильева обратила внимание на старый ботинок вишневого оттенка — именно он стал отправной точкой для цветового решения образа Буратино. В дальнейшем костюм героя собирали из самых нестандартных материалов: верхнюю одежду сшили из бархатной ткани, рубашку — из печатной афиши, а для брюк использовали обивку стула.