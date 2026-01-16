«Сегодня повсюду столько фотографий, столько разных фотографий Игорька, а я ищу, хочу выбрать ту единственную, которая вместила бы в себя всего его, всего… Юмор, иронию, мудрость, нежность, взволнованность, искренность, убежденность, доброту, любовь, страстное желание и умение жить, творить, создавать… Такой фотографии нет, уж очень он был большим человеком, с большим сердцем и большим талантом…» — написал в своем блоге Верник.