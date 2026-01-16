Игоря Верника расстроила новость о смерти его коллеги Игоря Золотовицкого. Актеры вместе служили в МХТ имени Чехова и долгие годы дружили.
В своем блоге Верник разместил фото Игоря Яковлевича. Он отметил, что с трудом выбрал снимок друга.
«Сегодня повсюду столько фотографий, столько разных фотографий Игорька, а я ищу, хочу выбрать ту единственную, которая вместила бы в себя всего его, всего… Юмор, иронию, мудрость, нежность, взволнованность, искренность, убежденность, доброту, любовь, страстное желание и умение жить, творить, создавать… Такой фотографии нет, уж очень он был большим человеком, с большим сердцем и большим талантом…» — написал в своем блоге Верник.
Он также рассказал, какое прозвище дал своему другу. «Моя тетя звала меня Гогуля, и я единственного человека, Игоря, звал Гогуля… Как же так… Нет слов…» — заключил артист.
Накануне его брат Вадим Верник раскрыл, почему Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь. По словам журналиста, актер был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве.
«Конечно, постановки отменяли, потому что он болел. Но он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом», — поделился телеведущий.
Напомним, Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стал рак желудка. Прощание с артистом пройдет 17 января в МХТ имени Чехова. Игоря Яковлевича похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее стало известно, что последняя роль Игоря Золотовицкого оказалась для него пророческой.