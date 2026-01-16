Актриса Юлия Высоцкая показала, как выглядит без фильтров и макияжа в 52 года. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, снятое на отдыхе в Италии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка позировала в ресторане во время ужина с друзьями.
Телеведущая не раз рассказывала в интервью, как следит за лицом и фигурой. Она придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы. А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам знаменитости, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.
Ранее Юлия Высоцкая на публике снялась в объятиях Юры Борисова.