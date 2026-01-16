Культовый сериал «Игра престолов» получит продолжение

В то же время создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин считал Сноу наиболее подходящим персонажем для дальнейшего развития, поскольку его судьба после финала шоу больше не связана с другими героями. Писатель заявлял, что не хотел бы канонизировать последний сезон сериала, поскольку его книги закончатся совсем иначе.