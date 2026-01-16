Ричмонд
Звезда «Один дома» лишился работы из-за обвинений в склонении к проституции

Дэниел Стерн лишился роли в сериале на фоне обвинений в склонении к проституции
Дэниел Стерн в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
Дэниел Стерн в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»Источник: Legion-Media.ru

Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», уволили из-за обвинений в склонении к проституции. Об этом пишет Deadline.

Артист лишился роли в новом проекте телекомпании ABC, на которую был утвержден в декабре 2025 года. Сообщается, что студия вновь проведет кастинг, чтобы подобрать замену оскандалившемуся актеру.

Инцидент произошел в декабре 2025-го, актер находился в отеле в Калифорнии и хотел договориться с проституткой о совместном времяпровождении. В планы Стерна вмешалась полиция, его обвинили в склонении в проституции. Сообщалось, что звезде «Один дома» предъявили обвинения, ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере тысячи долларов.