Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рената Литвинова снялась в образе Примадонны

Актриса Рената Литвинова снялась в образе Примадонны в платье Gucci

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова показала фото в образе Примадонны. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Рената Литвинова
Рената ЛитвиноваИсточник: Соцсети

59-летняя знаменитость снялась в оверсайз-платье Gucci, которое было украшено монограммой люксового бренда и перьями. Известно, что креативный директор модного дома Демна Гвасалия назвал модель данного наряда Primadonna («Примадонна»). Платье вошло в дебютную коллекцию дизайнера, которая вышла в сентябре 2025 года.

«В образе Примадонны», — подписала звезда публикацию.

Ранее Рената Литвинова показала редкие фото с 24-летней дочерью.