Рената Литвинова снялась в образе Примадонны

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова показала фото в образе Примадонны. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
59-летняя знаменитость снялась в оверсайз-платье Gucci, которое было украшено монограммой люксового бренда и перьями. Известно, что креативный директор модного дома Демна Гвасалия назвал модель данного наряда Primadonna («Примадонна»). Платье вошло в дебютную коллекцию дизайнера, которая вышла в сентябре 2025 года.
«В образе Примадонны», — подписала звезда публикацию.
Ранее Рената Литвинова показала редкие фото с 24-летней дочерью.