Мария Машкова посадила 15-летнюю дочь за руль

Актриса Мария Машкова рассказала, что ее 15-летняя дочь водит машину

Старшая дочь актрисы Марии Машковой начала водить машину. Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 15-летняя Стефания получила специальное разрешение. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Подросток имеет право ездить за рулем только в присутствии взрослого.

Мария Машкова с дочерью / фото: соцсети

«Из того, что я люблю про Америку. В США с 15,5 лет реально получить разрешение на вождение авто, и если рядом есть взрослый человек, то можно везти себя в школу. Вот так. Не будем отвлекать водителя, это реально моя дочь», — отметила артистка.

Знаменитость замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. У пары двое детей: помимо Стефании, они воспитывают 13-летнюю Александру. Супруги уже несколько лет живут с дочерьми в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд. До начала СВО звезда прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.