Алексея Балабанова оживили в новом сериале

Режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова отвечают на этот вопрос так: «Во втором сезоне все персонажи так или иначе приходят к ответу. Для Пети сила — это состояние, когда нечего терять, для Юры сила в сострадании. Отсутствие же ответа — это наш личный взгляд на вопрос. Когда ты молчишь и просто плачешь от непонимания этой жизни».