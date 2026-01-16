Ричмонд
Алексея Балабанова оживили в новом сериале

Режиссер Балабанов стал героем нового сезона сериала «Дети перемен»

В онлайн-кинотеатрах Wink и START 29 января выйдет второй сезон семейной саги о 90-х «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Трейлер сериала вышел онлайн.

По сюжету главарь группировки Флора (Виктория Исакова) ведет войну со своим сыном Петром (Слава Копейкин), рискуя разрушить не только семью, но и чужие жизни.

В трейлере криминальной саги появляется персонаж режиссера Алексея Балабанова. Он задает персонажу Макара Хлебникова философский вопрос из своего фильма «Брат»: «В чем сила?».

Режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова отвечают на этот вопрос так: «Во втором сезоне все персонажи так или иначе приходят к ответу. Для Пети сила — это состояние, когда нечего терять, для Юры сила в сострадании. Отсутствие же ответа — это наш личный взгляд на вопрос. Когда ты молчишь и просто плачешь от непонимания этой жизни».

В продолжении криминальной драмы к своим ролям вернулись Анна Снаткина, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котрелев. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.